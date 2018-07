Operação contra tráfico de drogas prende 12 no Recife Doze pessoas foram presas e 82 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na manhã desta quarta-feira no Recife e região metropolitana durante a Operação Falcão, de combate a grupos distribuidores de drogas na zona norte da capital. Cento e vinte policiais civis e militares participam da ação. A quantidade de pasta base apreendida produziria mais de 900 mil pedras de crack, de acordo com a polícia.