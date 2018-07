Operação contra tráfico de drogas prende 17 no RS A Polícia Civil prendeu pelo menos 17 pessoas hoje, durante uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios na região de Canoas, Nova Santa Rita e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre os presos estão oito homens e nove mulheres, além de dois adolescentes apreendidos. Para a ação, denominada Paranoia, foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva.