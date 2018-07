Operação contra tráfico de drogas prende 20 em MG Vinte pessoas foram presas hoje, entre elas um menor, durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, contra o tráfico de drogas e assaltos na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Segundo a polícia militar, os 95 policiais, entre eles 15 civis e 80 militares, cumpriram, além das 20 prisões, 23 mandados de busca e apreensão. As prisões aconteceram em vários locais da cidade, apontados pelo serviço de inteligência das polícias Militar e Civil como pontos de tráfico de drogas ou de moradia de infratores envolvidos com a prática de assaltos. Foram apreendidas durante a operação 47 munições calibre 22, três munições calibre 32, 21 pedras de crack, quatro buchas de maconha, quatro papelotes de cocaína, balanças de precisão, embalagem de cal, nove armas brancas, duas motos e várias peças de carros desmontados, além de R$ 2.364. Os detidos foram encaminhados para a delegacia e após depoimento foram levados para o presídio Sebastião Satiro, na cidade.