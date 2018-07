Operação contra tráfico de drogas prende 26 PMs no Rio Ao menos 26 policiais militares foram presos durante a Operação Purificação na manhã desta terça-feira. A ação cumpre 65 mandados de prisão e outros 112 de busca e apreensão contra agentes de nove batalhões da Baixada Fluminense e de outras cidades do Estado do Rio. Todos os policiais militares procurados são acusados de envolvimento com a principal facção de tráfico de drogas do Rio, o Comando Vermelho. O último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio é das 7h.