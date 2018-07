Operação contra tráfico em cidades do RS prende 10 A Polícia Federal continua hoje com a operação denominada Skank para desarticular quadrilhas que atuam na distribuição de drogas na região central do Rio Grande do Sul. Até esta manhã, 10 pessoas foram presas. Os presos serão interrogados e, depois, encaminhados para penitenciárias do Estado. Se condenados, eles podem pegar entre 5 e 15 anos de reclusão.