Operação contra tráfico prende 25 no RS e no PR Pelo menos 25 pessoas foram presas hoje, durante uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul contra o tráfico de drogas em cinco cidades gaúchas e em um município do Paraná. Foram expedidos 39 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão para serem cumpridos em Caxias do Sul, São Marcos, Farroupilha, Bento Gonçalves e Vacaria (RS), e em São Miguel do Iguaçu (PR). Participam da ação cerca de 140 policiais, entre eles 29 delegados, em 45 viaturas.