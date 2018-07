Operação contra tráfico prende 4 em Sapucaia do Sul-RS Quatro pessoas foram presas na manhã de hoje em uma operação deflagrada para desarticular uma quadrilha de tráfico no bairro Colina Verde, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Durante a ação, foram apreendidos 300 gramas de cocaína, um revólver calibre 38 e um veículo.