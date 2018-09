Operação contra tráfico prende alunos do Mackenzie

Investigadores se infiltraram entre os estudantes, usuários e traficantes. As incursões permitiram identificar os principais fornecedores de drogas e o uso constante dos entorpecentes pelos jovens. Os policiais registraram as imagens da movimentação. As pessoas foram autuadas por porte e tráfico de drogas.

Diante do caso, a universidade divulgou a seguinte nota: "O Mackenzie tomou ciência dos fatos ocorridos na Rua Maria Borba, local onde a polícia efetuou uma blitz. Destacamos que o episódio aconteceu fora das dependências do campus e, portanto, a instituição não tem ingerência em ações ocorridas em espaço público. O Mackenzie habitualmente desenvolve campanhas antidrogas em seus campi, com o objetivo de orientar os alunos sobre os malefícios no uso de drogas tanto ilícitas, quanto lícitas."