Operação Cracolândia vai para outras áreas de SP

Segundo a secretária, a operação já está gradualmente sendo implementada na Roberto Marinho, na região do Brooklin, do Campo Belo e do Jardim Aeroporto. Eloisa contou que agentes de saúde e de assistência social têm agido na área. A Polícia Militar vai intervir com objetivo de desbaratar a logística do tráfico de drogas. A secretária disse também que a ação no Glicério começará ainda neste ano.

Antes da ação na cracolândia, com foco principal nas Ruas Helvétia e Dino Bueno, na Luz, o Glicério e os arredores da Roberto Marinho já concentravam viciados. As aglomerações, no entanto, cresceram após a ação repressiva da PM na Luz.

O governo estadual afirmou não ter data para sair da cracolândia. "Permaneceremos ali, não sei se meses ou anos. Nosso propósito é não deixar mais (traficantes) se instalarem naquela região que se chamava de cracolândia", disse Eloísa.

A secretária rebateu as críticas feitas pelo Ministério Público. O órgão entrou com ação contra o Estado, pediu indenização de R$ 40 milhões por danos morais coletivos e classificou a operação como um "fracasso completo". "Não há tempo suficiente para tachar a operação de fracassada. Eu diria que até o momento a operação teve bons resultados, à medida que já conseguimos adesão de mais de 700 pessoas ao tratamento", disse Eloisa. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.