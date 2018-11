Operação da Cetesb multa 566 veículos por fumaça preta em SP

Uma operação da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) do Estado de São Paulo para fiscalizar a emissão de fumaça preta resultou nesta terça-feira, 22, na autuação de 566 veículos a diesel. A ação foi realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em vias que dão acesso à capital paulista. Ao todo, 15.63 mil veículos a diesel passaram nos oito pontos de fiscalização montados no Rodoanel Mário Covas e nas Rodovias Anchieta, Imigrantes, Anhangüera, Ayrton Senna, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares. Foto: AE Na primeira autuação, a situação irregular do veículo implica multa de 892,80 reais. Em caso de reincidência, a segunda infração sobe para R$ 1.785,60, a terceira, a R$ 3.571,20, e a quarta, R$ 7.142,80. De acordo com a Cetesb, os caminheiros multados durante a ação, que integra a Operação Inverno 2008, podem reduzir em até 70% o valor da multa se efetuarem e comprovarem a manutenção dos veículos numa das 120 oficinas credenciadas pela companhia. A relação das oficinas está disponível na página da Cetesb. Neste ano, 3,1 mil veículos foram multados por fumaça preta. Em 2007, o total foi de 15 mil infrações. Foto: AE