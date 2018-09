Operação da PF acaba com 2 mortos e 6 presos no RN Dois homens morreram e seis foram presos na noite de ontem durante operação da Polícia Federal (PF) em Umarizal (RN). A ação teve por objetivo coibir os constantes assaltos a bancos na região oeste do Estado. Segundo a PF, que apreendeu armas e munição, as vítimas morreram durante troca de tiros com os agentes.