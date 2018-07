Operação da PF busca de quadrilha de roubo de carga

A operação foi desencadeada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, São Gotardo, na região do Alto Paranaíba (MG) e em Goiânia (GO) para a execução de três mandados de prisão, cinco de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva. Até a tarde desta quarta-feira, apenas o suspeito que mora em Uberlândia havia sido encontrado.

De acordo com a PF, ele era o responsável por fazer contatos com os proprietários dos veículos atacados. Os motoristas e os caminhões eram mantidos pelos criminosos até que fosse pago o resgate. Dependendo dos valores pagos pelas empresas ou donos dos caminhões, os criminosos devolviam apenas o cavalo mecânico ou a carreta, mas as cargas eram sempre roubadas.

A apuração da polícia revelou que a ousadia da quadrilha era tanta que o grupo aceitava os pagamentos até por meio de depósitos bancários. Os suspeitos teriam praticado pelo menos oito crimes do tipo desde meados do ano passado e a PF ainda investiga a participação de outras pessoas nos roubos e na receptação das cargas. Os acusados vão ser indiciados por roubo de cargas e veículos, extorsão, formação de quadrilha e estelionato.