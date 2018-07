Operação da PF contra tráfico prende cinco no RN e CE

Segundo as investigações, em curso desde fevereiro do ano passado, os traficantes adquiriam as drogas no Estado de São Paulo para distribuição em cidades do CE e do RN. Os entorpecentes eram trocados por carros de luxo, enviados à SP.

Entre as cinco pessoas presas nessa manhã estão um dos líderes do grupo, sua mulher e seu braço direito e mais dois traficantes. A polícia não divulgou o nome de nenhum dos criminosos, mas todos são maiores de idade.

A operação contou com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado. Com os criminosos foram apreendidos uma escopeta calibre 12, um carro e documentos.