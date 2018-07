Operação da PF fecha 12 rádios piratas em Minas Gerais Doze rádios piratas foram fechadas ontem durante a Operação Eco do Cafezal da Polícia Federal (PF), em Minas Gerais. A ação, que contou com o apoio de técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cumpriu 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Ipatinga, sendo seis no município de Espera Feliz e seis na região do Morro das Antenas.