Operação da PF liga PCC ao Comando Vermelho

Segundo a PF, o primeiro a ser preso foi Benedito Ramos, o Tinho, que segundo o delegado Anderson Bichara era encarregado da logística do transporte das drogas e armas entre a fronteira com o Paraguai e o Rio de Janeiro. Agentes federais o prenderam ontem à tarde quando ele desembarcou no Aeroporto do Galeão a caminho de uma reunião com outros membros da quadrilha. Hoje sua mulher, Solange Sombra, e Anderson Tibério foram presos na capital paulista.

A quadrilha era comandada pelo traficante Lenildo da Silva Rocha, o Rodrigo ou o RD da favela Vila Ideal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que os policiais dizem pertencer ao CV. Há 10 dias em liberdade depois de cumprir pena por tráfico de drogas, ele também foi preso ontem em um restaurante de Copacabana, à espera de Tinho para uma reunião. Estavam no restaurante a advogada de RD, Eunice Fábio dos Santos, Cristiana Ferreira Maurício da Silva e Pablo Xavier.

Além de RD, outros cinco presos ajudavam a comandar a quadrilha do presídio. Todos tiveram novos mandados de prisão decretados pelo juiz Marcello Enes Figueira, da 6ª Vara Federal.

A quadrilha, segundo o delegado Enrico Zambrotti, tinha condições de trazer quinzenalmente 15 fuzis, além de pistolas, carregadores de fuzis, munição e drogas do Paraguai. As remessas eram feitas da cidade paraguaia de Capitan Bado, vizinha da brasileira Coronel Sapucaia. Há ainda três mandados de prisão a serem cumpridos, entre eles o de um paraguaio.