Operação da PF mira desvio de verba de merenda em AL

Pelo menos cinco pessoas - acusadas de participação no esquema - já estão presas na sede da PF em Maceió. Outras onze estão sendo procuradas. As prisões, buscas e apreensões estão sendo executadas por uma força-tarefa composta pela PF, Controladoria Geral da União e Procuradoria da República em Alagoas. Os nomes dos acusados com mandados de prisões expedidos não foram divulgados pela PF. Entre eles há autoridades municipais e suas esposas.

De acordo com a superintendência da PF de Alagoas, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 28 mandados de busca e apreensão em Maceió e em mais doze municípios alagoanos: Arapiraca, Limoeiro de Anadia, Jacaré dos Homens, Quebrangulo, Feira Grande, Traipu, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Belo Monte e Estrela de Alagoas.