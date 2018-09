Operação da PF prende 30 por tráfico de drogas em MT

Segundo a PF, foram aprofundadas as investigações em relação a um empresário de Cáceres, no Mato Grosso, já que durante na primeira operação não haviam sido colhidas provas suficientes de sua participação nos crimes. A investigação apontou que o empresário financiava o tráfico de entorpecentes, inclusive de alguns investigados já presos na Operação Volver.

A polícia constatou o envolvimento de diversas pessoas ligadas ao empresário que, segundo a corporação, também participava ativamente de roubo e receptação de veículos roubados para depois trocá-los por drogas e aquisição de armas. Ele também se envolveu em um homicídio no município de Cáceres, motivo pelo qual se encontra preso.

No decorrer das investigações foram apreendidos 82 quilos de pasta base de cocaína. Foram presos 22 suspeitos e apreendidos dois menores. Três carretas roubadas foram encontradas, além de um carro. Uma pessoa foi presa por uso de documento falso. Além disso, dois policiais militares participavam do esquema, um deles fornecia informações que evitavam as apreensões dos veículos roubados.

A ação ocorre nos municípios de Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Mirassol D''Oeste, Nova Olímpia, Tangará da Serra e Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso; Vitória, no Espírito Santo; Imperatriz, no Maranhão; e Goiânia e Rio Verde, em Goiás.