Operação da PM deixa dois baleados em Copacabana Ao menos duas pessoas ficaram feridas durante tiroteio na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), que faz operação desde o fim da manhã de hoje no local, duas pessoas que fariam parte do tráfico na comunidade foram presas. Os dois feridos também seriam traficantes. A incursão conta com a participação de 40 soldados do 19º Batalhão. Até o meio da tarde, os policiais ainda estavam no morro. Eles haviam apreendido dois fuzis e farta quantidade de munição.