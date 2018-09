Operação da PM deixa um morto e outro ferido no Rio Um homem morreu e outro ficou ferido nesta manhã durante operação dos policiais militares do Serviço Reservado do 14º BPM (Bangu), na Favela da Coréia, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Após denúncia anônima, os policiais chegaram à favela durante a madrugada para averiguar venda de entorpecentes e foram recebidos a tiros. De acordo com a polícia, durante o tiroteio foram atingidos um homem que seria o braço direito do chefe do tráfico na região, conhecido como Coiote, e outro conhecido como Fiel, que foi socorrido ao hospital Albert Schwaitzer. Na operação foram apreendidos três carregadores, uma pistola 9 mm, duas granadas M9 e um cinto de uso exclusivo das Forças Armadas para guardar munição e armamento.