Operação da PM em favela mata um e fere outro no RJ Uma operação da Polícia Militar com três carros blindados na favela Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio, deixou um homem morto e um gravemente ferido na manhã de hoje. Segundo as primeiras informações, a primeira vítima se chama Sandro Luiz Roque e, segundo a PM, ele foi morto em confronto com os policiais. O ferido deu entrada no Hospital Getúlio Vargas, trazido por vizinhos.