Operação da PM em municípios de SC detém 3 pessoas No primeiro dia da Operação Toque de Recolher, implantada pela Polícia Militar em todas as cidades atingidas pela enchente em Santa Catarina, três pessoas foram detidas, uma delas com mandado de prisão. O policiamento ostensivo, que recebeu o reforço hoje de cerca de 800 homens, foi anunciado pelo Comando Geral da Polícia Militar catarinense, dirigido pelo coronel Eliésio Rodrigues. A iniciativa visa preservar a segurança nos mais de 100 abrigos e dezenas de alojamentos, além de atuar nas áreas de risco em todos os estabelecimentos comerciais e residenciais das cidades. Desde ontem vigora uma portaria que impede a circulação de pessoas em áreas calamitosas e que ainda são consideradas de risco após as 22 horas. A determinação é válida para o período enquanto persistir o estado de calamidade. Ela foi sucedida pela ocorrência de roubos em casas de pessoas que ainda se mantém em abrigos, além de manter o controle sobre os saques em estabelecimentos comerciais da região. A maior incidência de delitos no período de seis dias de enchentes acontece em Itajaí onde 120 agentes da Polícia Civil e 350 policiais militares estão atuando. Segundo o delegado da Polícia Civil, André Mendes de Oliveira, a proposta é diminuir o tumulto durante a distribuição dos mantimentos. "O fato prejudica não só o trabalho da polícia, que demora em descarregar, como as mulheres e crianças que não conseguem ter acesso aos alimentos", afirmou. A única ocorrência de saque registrado em Itajaí ocorreu na manhã de segunda-feira em um supermercado, quando 28 pessoas foram detidas. Cerca de oito policiais civis são responsáveis pela escolta diária dos mantimentos aos abrigos. De acordo com o tenente-coronel, Carlos Alberto Mafra, a cavalaria do Batalhão, composta por 40 homens, também realiza rondas ostensivas por toda a cidade de Itajaí, onde cerca de 11 estão desabrigados e outros 30 mil estão desalojados.