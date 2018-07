Operação da PM em Paraisópolis já prendeu 16 pessoas

A operação desencadeada pela polícia na Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, resultou em 16 prisões, segundo levantamento feito nesta segunda-feira, 9. Dez detidos eram foragidos. Também houve a apreensão de 5 adolescentes. Segundo a Polícia Militar (PM), não se confirmou ainda o envolvimento de nenhum deles com o protesto ocorrido há um semana, quando carros foram incendiados e ruas, bloqueadas com barricadas. Veja também: Moradores de Paraisópolis acusam policiais de abuso Ação na favela de Paraisópolis esbarra na 'lei do silêncio' Paraisópolis cresceu ignorada pelo poder público Paraisópolis passa por mudança TV Estadão - O confronto com a PM Galeria de fotos do confronto em Paraisópolis Todas as notícias sobre o confronto em Paraisópolis Desde quarta-feira, 4, 400 policiais ocupam a favela, que dispõe de 100 viaturas, quatro cães e um helicóptero. O objetivo da operação é recapturar foragidos e identificar os envolvidos no tumulto em que os carros foram incendiados e as ruas bloqueadas. Ao todo, foram revistadas 4.974 pessoas e vistoriadas 1.086 motos, 710 carros, 39 ônibus e 123 comércios. Foram apreendidas quatro armas, 28 caça-níqueis, um quilo de crack, 2,4 de maconha e 337 gramas de cocaína. De acordo a PM, não há previsão de quando a operação será finalizada.