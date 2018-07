Operação da PM em Paraisópolis prende 29 em 6 dias

Além das prisões em flagrante, sete procurados foram detidos e cinco adolescentes foram apreendidos por ato infracional desde o começo da ocupação. Nesse período, 333 quilos de maconha e 30 quilos de cocaína foram recolhidos e foram apreendidas 50 unidades de drogas sintéticas, 15 armas de fogo e 333 munições.

Durante as buscas, foi encontrada também uma lista com os nomes de 40 policiais marcados para morrer. Um total de 89 policiais foram mortos no Estado.

Na quinta-feira (1/11), a PM expandiu a Operação Saturação para os bairros de Campo Limpo e Capão Redondo, ambos na zona sul da capital, onde cerca de 300 foram escalados para trabalhar. Antes disso, na quarta-feira (31/10), policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) entraram na favela São Remo em busca de suspeitos, ao lado do campus da Universidade de São Paulo, no Butantã.

A operação em Campo Limpo e no Capão Redondo começou às 17 horas de quinta e terminou às 6 de sexta. No total, 1071 pessoas foram abordadas e 9 presas em flagrante. Foram apreendidas duas armas, sete munições, 5 kg de cocaína e 1,3 kg de maconha.