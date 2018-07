Operação da PM em Vila Isabel deixa 2 feridos no Rio

Outro tiroteio, nos morros da Coroa e da Mineira, no centro do Rio, deixou mais de mil alunos sem aula. Cem policiais da Coordenação de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, fizeram uma operação em busca de armas e drogas. Os agentes também estariam em busca de um grupo de bandidos que promoveu um arrastão no túnel Santa Bárbara (que liga a zona sul ao centro), na semana passada. Houve tiroteio e a Escola Municipal Estados Unidos fechou as portas. Segundo a Secretaria de Educação, estudam ali cerca de 1.300 alunos.

Na ação, dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos e dois homens ficaram feridos. Eles são suspeitos de participarem do tráfico de drogas na região e estavam sob custódia no Hospital Souza Aguiar, no Centro.