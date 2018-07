Operação da PM flagra motoristas embriagados em SP A Polícia Militar realiza, desde às 21h desta quinta-feira, a operação "Direção Segura" na região central da capital paulista. O objetivo é flagrar motoristas alcoolizados. Os condutores, ao serem parados pelos policiais, estão sendo submetidos ao bafômetro, que mede a quantidade de miligramas de álcool por litro de ar expelido. Até 1h45 desta madrugada, várias blitze foram realizadas e contaram com a participação de 60 policiais. Os pontos escolhidos foram a rua Mauá, esquina da rua dos Timbiras com a rua dos Andradas, em Santa Ifigênia; rua Caio Prado, no trecho entre as ruas Augusta e Consolação; e a esquina da rua 13 de Maio com a rua Santo Antonio, no Bexiga. Por volta das 2h, os policiais deslocaram-se para a Praça da República. A operação não foi realizada em bairros tradicionais, como Itaim Bibi, Vila Olímpia, na zona sul; Pinheiros e Vila Madalena, na zona oeste, onde há uma grande concentração de bares e casas noturnas.