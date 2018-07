Operação da PM no Rio prende um e deixa dois mortos

Segundo a PM, durante a operação, na Vila Kennedy, um homem foi detido - ele vestia roupas pretas e estava com colete com a inscrição da polícia e uma mochila com drogas e munições. Mais de 30 motocicletas foram apreendidas e levadas para o Depósito Público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Além da prisão, dois homens foram socorridos após troca de tiros, na Vila Kennedy e na Coreia, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles estavam uma granada e uma pistola. O homem que estava com a pistola é conhecido como Xuxa e seria o responsável pela boca de fumo do quilômetro 32 da Estrada de Madureira, área de atuação do 20.º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O objetivo da ação, coordenada pela 2.º Comando de Policiamento de Área (CPA) (Bangu), é cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e também verificar denúncias de que traficantes que teriam fugido do Morro da Mangueira, na zona norte, estariam se escondendo na comunidade. No domingo, a Mangueira foi ocupada para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).