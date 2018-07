Operação da PM prende 3 suspeitos de tráfico no Rio Uma operação da Polícia Militar (PM) prendeu hoje, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, três homens suspeitos de tráfico de drogas, sendo dois deles acusados de gerenciar e chefiar o tráfico na região. Os nomes dos detidos ainda não foram divulgados. As prisões aconteceram no bairro Corte 8, na Baixada Fluminense, onde foram apreendidos 150 papelotes de cocaína, 105 trouxinhas de maconha e 13 pedras de crack, além de duas pistolas Taurus e um revólver calibre 32.