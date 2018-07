Operação da PM prende 38 pessoas no Grande ABC Pelo menos 38 pessoas já foram presas durante a Operação Força Total, da Polícia Militar, iniciada no último dia 21 de maio com término nesta segunda-feira (24), na região do Grande ABC paulista, segundo resultado parcial da operação divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) neste domingo (23).