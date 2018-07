Operação da PM prende 41 em SP por embriaguez Quarenta e um motoristas foram presos em flagrante por embriaguez durante a Operação Direção Segura, realizada por policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e dos batalhões do Comando de Policiamento de São Paulo, entre as 17 horas da última sexta-feira (dia 20) até as 7 horas de hoje. Durante a operação, 3.587 pessoas foram abordadas e 1.689 condutores foram submetidos ao teste de bafômetro. Desse total, 41 foram encaminhados à delegacia por embriaguez. Outros 422 condutores foram autuados por infrações de trânsito diversas e 128 pessoas autuadas por dirigir sob efeito de álcool. No total, 2.039 veículos, entre carros e motos, foram fiscalizados.