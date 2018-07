Operação da PM prende 774 pessoas no carnaval em SP Resultado parcial da Operação Carnaval 2009, da Polícia Militar, divulgado hoje registra a prisão de 774 pessoas em flagrante delito, no período das 19 horas de 20 de fevereiro até as 7 horas de hoje. A Operação Carnaval 2009 vistoriou 101.441 veículos, entre carros e motos, e outras 129.174 pessoas foram revistadas ou identificadas. Foram apreendidas 133 armas de fogo, recuperados 506 veículos e registradas outras 11.495 ocorrências conduzidas a outros órgãos policiais. Em todo o Estado de São Paulo, a Operação conta com cerca de 16.000 policiais, 100 semoventes (cães e cavalos), 20 embarcações e 5.000 viaturas.