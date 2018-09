Operação da PM termina sem deter motoristas por álcool A Polícia Militar (PM) não flagrou nenhum motorista embriagado durante a Operação Direção Segura, realizada na capital paulista entre 22 horas de sábado, 1º, e 4 horas deste domingo, 2. Das 49 pessoas abordadas, 29 foram submetidas ao teste do bafômetro. Trinta veículos foram fiscalizados e 12 multas aplicadas por infrações diversas. Na edição de sexta para sábado, a PM surpreendeu quatro motoristas dirigindo com níveis de álcool no sangue além do permitido pela lei. Apenas um deles, um rapaz de 21 anos, foi encaminhado ao 96º Distrito Policial, do Brooklin, mas acabou sendo liberado.