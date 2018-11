Operação da Polícia Civil prende 143 no Estado de SP A Polícia Civil prendeu ontem 143 pessoas em operação especial que movimentou 500 policiais do Deinter-6 na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Iniciada durante a manhã, a operação durou todo o dia e cumpriu dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão nos 24 municípios da região.