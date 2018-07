Operação da Polícia Civil prende, em 24 h, 363 no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 363 pessoas durante a Operação 24, desencadeada às 12 horas da quarta-feira com término no mesmo horário de ontem. O objetivo foi prender criminosos foragidos e traficantes de drogas. Os agentes apreenderam 1,157 quilos de maconha, 0,989 quilos de cocaína, 12,457 quilos de crack (62.285 pedras) e 37 armas de fogo.