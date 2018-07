Operação da polícia do Rio na Rocinha prendeu 6 Uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) do Rio com o apoio das Polícias Federal (PF) e Militar (PM) apreendeu hoje 2,5 toneladas de maconha na Favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul. Foram detidos seis acusados, mas apenas dois permaneceram presos, um deles em flagrante por tráfico de drogas. O outro preso foi o único alvo dos 30 mandados de prisão que a polícia conseguiu cumprir. Um menor foi apreendido com um radiotransmissor. Apenas uma escopeta foi apreendida. O delegado-titular da DCOD, Marcus Vinícius Braga, anunciou que os agentes descobriram uma central de monitoramento improvisada dos becos de acesso à favela, num barraco. Algumas câmeras monitoravam quem entrava e saía da comunidade. Apesar da descoberta e de não ter havido confronto entre traficantes, Braga afirmou acreditar que a ação não vazou.