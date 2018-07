Operação da Polícia Federal desarticula quadrilha no PR

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 12, 10 homens e seis mulheres acusados de fazer parte de uma quadrilha de tráfico de drogas em Garapuava, sul do Paraná. Além dos 16 mandados de prisão, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

As investigações começaram a ser realizadas no início deste ano e já foram feitas oito apreensões de entorpecentes e munições localizados nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Itaipu, Cascavel e Guarapuava.

A quadrilha mantinha base na cidade de Guarapuava, mas interceptava drogas e armas de Foz do Iguaçu. Foram apreendidos 7 quilos de crack, cerca de 2 quilos de cocaína em pó e 5,5 quilos de maconha, munições, um veículo, uma balança de precisão e telefones celulares.