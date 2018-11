Operação da polícia prende 102 em duas regiões de SP A Polícia Civil prendeu 102 pessoas, apreendeu cinco armas de fogo e 5,4 quilos de entorpecentes em uma operação especial realizada hoje na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. De acordo com o Diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-6), Waldomiro Bueno Filho, a principal ação do dia foi a apreensão de um fuzil AR-15, calibre 556, no Guarujá, que pode ter sido utilizado em atentados contra policiais na região. "Pelo calibre, nós desconfiamos que esta arma tenha sido utilizada nos atentados que vitimaram policiais militares em Santos e no Guarujá esse ano e no ano passado", afirma Bueno.