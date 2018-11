Operação da polícia prende 11 em favela do Rio

FB não foi encontrado e apenas Eduardo da Penha Queiroz, o Chininha, confirmou que era da favela Vila Cruzeiro. Condenado por tráfico de drogas desde 2007, ele estava foragido da Justiça. No Complexo do Alemão, policiais civis apreenderam duas pistolas de calibre 9 mm, cerca de 700 comprimidos de ecstasy e um bloco com anotações sobre a movimentação financeira do tráfico de drogas. O material foi apreendido na Rua Dois, na Favela Alvorada, no Complexo do Alemão.

Os 50 policiais que participaram da operação foram recebidos a tiros na favela. Os agentes apreenderam uma escopeta calibre 12, munição para fuzil 762, tabletes de maconha, pedras de crack e duas motos roubadas. Na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, policiais militares prenderam outro foragido da Vila Cruzeiro. William da Silva, o Neguinho, foi preso por agentes do Serviço Reservado do 14º Batalhão (Bangu), após informações repassadas pelo Disque Denúncia.