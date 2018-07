Operação de combate a estelionato prende 33 Um total de 33 presos. Este é o resultado, até as 15 horas desta quinta-feira, da Operação Factum, promovida pelas Policias Civis de São Paulo e do Ceará. São 22 prisões no Ceará e 11 em São Paulo. A operação, que cumpre 40 mandatos de prisão e dezenas de busca e apreensão, visa combater crimes de estelionato.