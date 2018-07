Operação de fim de ano em rodovias usará nova lei seca O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, informou nesta quarta-feira que a megaoperação de fim de ano, com a participação de quatro ministérios e mais de 100 mil homens das Polícias Rodoviária Federal e militares dos Estados, além de agentes dos Detrans e guardas municipais, aplicará com rigor a nova lei seca. A nova legislação criminaliza quem se recusa a fazer o teste do bafômetro, duplica o valor da multa e introduz vários meios de prova contra quem dirige embriagado. O ministro disse que a lei será sancionada na íntegra pela presidente Dilma Rousseff.