Operação deixou cinco mortos em favela do Rio, diz PM A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro corrigiu o balanço de sua operação na Favela da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste da capital fluminense, e informou que cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos durante um tiroteio na comunidade - e não sete, como havia sido divulgado anteriormente.