Operação Descida melhora o trânsito para o litoral de SP O Sistema Anchieta-Imigrantes, principal ligação de São Paulo com o Litoral, está em Operação Descida. As duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes operam no sentido do Litoral. A pista norte da Rodovia dos Imigrantes opera no sentido da Capital. As alterações serão mantidas enquanto o tráfego estiver intenso em direção às praias. Desde o meio dia de sexta-feira, já passaram pelas rodovias 102 mil veículos. A expectativa da concessionária Ecovias é que, durante o final de semana, transitem pelo Sistema de 110 mil a 240 mil veículos.