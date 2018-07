Operação descida na Anchieta-Imigrantes é cancelada

Na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o trânsito estava bem mais complicado. A pista sentido Curitiba tinha 19 quilômetros de trânsito congestionado na manhã desta sexta-feira, na chegada da Serra do Cafezal, com um trecho de pista simples entre Juquitiba e Miracatu. A lentidão começava no quilômetro 330 e seguia até o 349. A concessionária instalou uma faixa reversível de dez quilômetros na pista contrária, na tentativa de aliviar o congestionamento. Às 15 horas, a situação da estrada tinha melhorado um pouco na serra, onde o congestionamento baixou para 11 quilômetros. Em compensação, surgiu um gargalo de seis quilômetros na região de Miracatu, em razão das obras em uma ponte. A chuva fina que caía na região contribuiu para tornar o trânsito mais lento.

No trecho paulista da Via Dutra, o trânsito fluiu bem durante toda a manhã e no início da tarde. Fiéis que se deslocaram para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, não tiveram problemas para chegar ao destino. A queixa ficou por conta da demora em algumas praças de pedágio. No Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares o trânsito era considerado normal.

Três pessoas da mesma família morreram na colisão entre um carro e um caminhão, na manhã desta sexta-feira, na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo (SP-250), em Guapiara, sudoeste paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do automóvel perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu de frente no caminhão. O condutor do carro, que viajava com a mulher, a mãe e dois filhos, morreu na hora. Os dois filhos, de 13 e 7 anos, foram levados para a Santa Casa de Capão Bonito, mas não resistiram. As duas mulheres se feriram, mas não corriam risco de morte. O motorista do caminhão nada sofreu.