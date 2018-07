Operação desmonta esquema de fraude de CNH em 8 Estados

Operação conjunta realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual de São Paulo e Corregedoria da Polícia Civil cumpre 21 mandados de prisão de pessoas acusadas de envolvimento em irregularidades na emissão da Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, a ação, intitulada Operação Carta Branca, acontece na capital paulista e na região metropolitana. A quadrilha também agia nos Estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Além dos 21 mandados de prisão, estão sendo cumpridos outros 25 mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos. De acordo com as primeiras informações, estão envolvidos com as fraudes donos de auto-escolas, clínicas médicas, Ciretrans, que são os departamentos de trânsito nos municípios, psicólogos, médicos, investigadores e delegados. Ainda não foi informado quantas prisões já foram feitas.