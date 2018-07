Operação desmonta quadrilha de roubo de carros de luxo

A "Operação Lobo de Ferro" foi desencadeada após aproximadamente dois anos de investigações conjuntas realizadas pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) da polícia e pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCOC) do MPE. A apuração teve início depois que parte da quadrilha roubou uma caminhonete dentro de uma concessionária em São Gotardo, na região do Alto Paranaíba. Durante as investigações, a polícia descobriu que os veículos levados pelo grupo - pelo menos dez, segundo a polícia - tinham placas, lacres e documentação forjadas e eram vendidos no Paraguai, Bolívia e Peru.

Durante a operação, foram presos em Minas, além de Castanheira, Webert Warne Brito de Oliva, Avides Luiz Batista, Carlos Roberto Gonçalves Lima, Watson Bruno Menezes, Jefferson Fernandes de Azevedo, Jackson Marconi Silva e Roberto de Paula Guedes. Em Caraguatatuba, a polícia prendeu Márcia de Fátima Barboza de Lima, conhecida como "Fátima Despachante", responsável por providenciar os documentos e placas fraudados.

Castanheira negou a participação no crime, apesar de assumir já ter sido preso pelo mesmo crime e ser acusado de roubo e tráfico de drogas no Paraná. "Vim me apresentar ao juiz para ser ouvido. Fizeram uma investigação errada e vou provar que não fui eu", disse o suspeito, que alega atuar como advogado e com gado de corte.