Operação detém 107 pessoas na Lapa, no Rio Uma operação conjunta das polícias militar e civil do Rio de Janeiro levou à detenção de 107 pessoas no bairro boêmio da Lapa, no centro da capital fluminense, na noite desta sexta-feira (8). A ação teve como objetivo aumentar a segurança da região, visto que alguns pontos próximos à parte alta do aqueduto da Carioca - os populares Arcos da Lapa - apresentam histórico recente de assaltos e pequenos crimes praticados por menores e adolescentes.