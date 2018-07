Operação detém 13 por descarte de entulho O governo do Estado e a Prefeitura iniciaram anteontem à noite a Operação Entulho. Com a ação conjunta das Polícias Militar, Civil e Científica, 22 veículos foram apreendidos e 13 pessoas acabaram detidas por descarte irregular de materiais. A operação ocorreu de forma simultânea, em toda a capital, das 20 horas de quinta-feira até as 5 horas de ontem. De acordo com o subprefeito de Santana-Tucuruvi, Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo, a fiscalização será intensificada, pois o descarte clandestino ajuda a provocar enchentes.