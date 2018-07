Operação detém 13 traficantes na região da Lapa

Imagens do sistema de segurança da CPTM ajudaram no trabalho em conjunto entre o serviço o 4º Batalhão da Polícia Militar e policiais ferroviários. Parte dos traficantes foi presa em um bar e em uma rua próximos à estação. Foram apreendidos com o grupo 52 cápsulas plásticas de cocaína, 116 pedras de crack e R$ 860,00 em dinheiro.

Os maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico; os adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa (antiga Febem).