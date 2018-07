Operação detém 18 e põe 40 mil CNHs em dúvida em SP Uma operação deflagrada hoje em São Paulo pelo Ministério Público, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com a Corregedoria da Polícia Civil, com o intuito de desmontar uma quadrilha que fraudava Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), prendeu 18 pessoas e pôs em dúvida cerca de 40 mil habilitações, que estão sob suspeitas de terem sido fraudadas. Segundo a assessoria de imprensa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), há milhares de carteiras bloqueadas no Estado por suspeita de fraude, mas não há confirmação de que 40 mil estejam sob suspeita em decorrência da operação. Só o Detran tem poder para bloquear carteiras. Cerca de 19 mil pessoas de todo o Estado e 200 auto-escolas da capital, da Grande São Paulo e de Santos estão na malha fina do Detran, em operação do governo estadual contra fraudes para tirar e renovar a carteira nacional de habilitação. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), foram cumpridos 18 dos 19 mandados de prisão expedidos pela Justiça e foram apreendidos milhares de documentos que comprovam a fraude, assim como dinheiro e prontuários de CNH.