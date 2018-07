Operação do Bope deixa 3 mortos na zona norte do Rio Uma moradora do morro do Dendê, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), morreu durante um tiroteio entre policiais e traficantes, na madrugada desta quinta-feira. Michele dos Santos, de 19 anos, foi encontrada pela polícia, baleada, dentro de um carro. Levada ao hospital, morreu horas depois. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias em que ela foi baleada.