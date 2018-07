Operação do Bope deixa 5 mortos na zona norte do Rio Cinco pessoas morreram neste sábado em uma operação do Batalhão Policial de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, zona norte da cidade. Os policiais foram à favela checar uma denúncia de moradores de que traficantes estariam reunidos no local.